Gravissimo lutto per Tania Cagnotto, lo straziante messaggio su IG: ‘Fino alla fine dei tuoi giorni…'[FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grave lutto per l’ex nuotatrice Tania Cagnotto Nelle ultime ore Tania Cagnotto è stata colpita da un Gravissimo lutto familiare. Infatti, nella notte tra venerdì e sabato è venuta a mancare sua nonna che aveva 98 anni. L’anziana donna aveva festeggiato il suo compleanno ben quattro giorni fa e a dare la triste notizia è stata la stessa ex nuotatrice attraverso il suo account Instagram. Stando alle parole della sportiva, la morte della parente non è avvenuta in modo tragica ma durante il sonno. La Cagnotto, inoltre, ha espresso la sua gioia per il fatto che la nonna è riuscita a conoscere la pronipote Maya. Ricordiamo che Tania è convolata quattro anni fa all’Isola d’Elba con Stefano Parolin e da quell’unione è nata una figlia. Il messaggio commovente della sportiva per la nonna scomparsa Tania Cagnotto ha voluto ricordare la sua nonnina attraverso un ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Gravissimo lutto per Tania Cagnotto, lo straziante messaggio su IG: 'Fino alla fine dei tuoi giorni...'[FOTO] - - zazoomblog : Gravissimo lutto per Massimo Giletti le sue prime parole - #Gravissimo #lutto #Massimo #Giletti - SiamoPartenopei : Antonio Filippi è morto, gravissimo lutto alla Juve Stabia: la nota del club campano -