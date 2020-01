Federica Panicucci massacra Salvo Veneziano al GF Vip: “Inammissibile, intollerabile, inqualificabile e imperdonabile” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Continuano a far discutere le frasi che Salvo Veneziano ha pronunciato su Elisa De Panicis all’interno della casa del Grande Fratello Vip: “Allora dico una cosa. Io se fossi stato single, c’era quella piccolina così, tutta trasparente co ’sto culettino. Ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Da staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle le lasci, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla dai. Io sono stato attratto che gli ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”. E se la sua collega Cristina Plevani lo ha difeso, Federica Panicucci a Mattino Cinque lo ha massacrato parlando di gesto inammissibile, intollerabile, inqualificabile e imperdonabile. Federica Panicucci, il commento sulle frasi di Salvo al GF Vip. “Sinceramente a me questo video fa ... Leggi la notizia su bitchyf

trash_italiano : Federica Panicucci contro Salvo Veneziano a #Mattino5 - mattino5 : .@fede_panicucci a #Mattino5 condanna le parole del concorrente del #GFVIP sulle donne - paperhouvses : federica panicucci io ti amo -