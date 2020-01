Esplosione a San Giorgio del Sannio, la denuncia social di Pedicini (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoUn boato nella notte, tanto spavento ma fortunatamente nessun danno da segnalare. Ma certamente, a prescindere dalla natura dell’episodio, probabilmente una bravata, l’attenzione deve essere massima. Lo chiede il consigliere Francesca Pedicini, candidata per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali. Vergogna, è il termine ridondante proferito dalla giovane rappresentante del comune sangiorgese, accompagnato da un messaggio che riportiamo di seguito: “Mi hanno segnalato queste due foto. Non trovo le parole, non saprei proprio come commentare un gesto simile. E ciò che più mi fa paura è la semplicità, la tranquillità con cui, in pieno centro, è stato posizionato nella notte un ordigno per far esplodere un cestino. Probabilmente sarà stata solo una bravata, ma non può essere assolutamente tollerata. San Giorgio del Sannio ... Leggi la notizia su anteprima24

