«E’ solo un pò di febbre, vada pure a casa» Bimbo di 3 anni muore per un tumore al cervello (Di lunedì 13 gennaio 2020) Questa è la triste storia del piccolo Romeo Teixera un bambino di soli 3 anni, un giorno il padre tornado a casa da lavoro, trova il figlio che mentre cerca di fare un passo cade a terra come se le gambe non avessero più funzioni… Dal quell’episodio a Gennaio 2019 il piccolo in un solo mese ha subito cinque convulsioni in soli due ore. Davanti a episodi così gravi, si sono visti costretti a portare il Bimbo in ospedale per degli accertamenti e qui la sconvolgente scoperta… (Continua…) In un primo momento per circa cinque mesi i medici non facevano altro che ripetere che le convulsioni erano causate dalla febbre alta che aveva il piccolo Romeo, e solo dopo al bambino è stato diagnosticato il cancro al cervello perdendo così cinque preziosissimi mesi in cui avrebbero potuto agire repentinamente sulla salute del Bimbo. Il piccolo Romeo Teixera viveva a Leamington, nel regno ... Leggi la notizia su howtodofor

