Dietro l’uccisione di Soleimani anche la mano del Mossad (Di lunedì 13 gennaio 2020) C’è anche la mano del Mossad Dietro l’eliminazione del generale iraniano Qassem Soleimani; a rivelarlo sono stati gli stessi israeliani che hanno affermato di aver fornito dati di intelligence a Washington per portare a termine l’operazione e uccidere il capo della Forza Quds – l’uomo forte dell’Iran che intesseva legami con le altre milizie sciite attive in Medio Oriente, si preparava a colpire gli Stati Uniti. Soleimani usava diversi escamotage per seminare gli 007 che lo braccavano. Ma qualcosa non ha funzionato. La indiscrezioni delle fonti israeliane sono stata divulgate da Nbc News, e la notizia è stata ripresa anche dai media israeliani. Senza ricevere smentite. “Gli americani lo stavano aspettando”, trascrivono, alludendo all’arrivo del generale iraniano che sarebbe atterrato a Baghdad la notte del 3 gennaio, e che avrebbe ... Leggi la notizia su it.insideover

infoitestero : Che cosa c'è dietro l'uccisione di migliaia di cammelli in Australia - Dasia28100 : Che cosa c’è dietro l’uccisione di migliaia di cammelli in Australia -