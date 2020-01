Dakar 2020: le moto e i quad non gareggeranno nell’ottava tappa per la morte di Paulo Gonçalves (Di lunedì 13 gennaio 2020) La tragica scomparsa del pilota Paulo Gonçalves tra le moto, nella corso della settima tappa della Dakar 2020 che portava la carovana da Riyadh a Wadi Al-Dawasir, ha avuto delle conseguenze sul piano decisionale relativamente alla tappa odierna. Dopo un consulto tra l’organizzazione e i piloti, i partecipanti alle categorie delle moto e dei quad non gareggeranno nella stage n.8, che avrebbe dovuto tenersi lungo il percorso ad anello intorno a Wadi Al-Dawasir. Un segno di rispetto che i colleghi di Gonçalves hanno voluto dare e che gli organizzatori hanno avallato al 100%. Vi sarà invece competizione regolare tra le auto, i camion e gli ssv. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLA Dakar 2020 giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ... Leggi la notizia su oasport

