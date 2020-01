Cosa prova Pago per Serena Enardu dopo il suo ingresso in casa? La confessione a Barbara Alberti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mentre fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 4 Serena Enardu si difende dalle accuse di chi pensa che tutto quello che ha fatto nelle ultime ore sia poco sincero, nella casa Pago parla con i suoi nuovi amici di quello che ha provato rivedendo la sua ex. In realtà fuori, Serena deve difendersi anche della accuse di chi insinua che lei e Pago si fossero messi d’accordo prima dell’inizio del reality e che il cantante sapeva del suo ingresso. Chiaramente Serena dice che non è così e ha spiegato i motivi per i quali ha scelto di entrare in casa per dire a Pago che ha sbagliato e che lei ci crede ancora in questa storia. Ma Cosa pensa Pago del gesto fatto da Serena e soprattutto, Cosa prova il cantante per la sua ex? Ieri Pacifico si è confidato con Barbara Alberti raccontandole alcune cose di questa storia d’amore che sta naufragando, al momento. LO SFOGO ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

uomo_dei_sogni : @piovo_ Più che una medaglia al valore, per il suo elettore è l'unico che ci possa salvare dall'invasione degli str… - __crazy_Fred__ : @Ilaria928 Sono dell'idea che la famiglia sappia che il matrimonio non durerà, che questa cosa sta mettendo a dura… - schiva_questa : @Defcon1979 Secondo me tutto ciò che si prova è difficile spiegarlo. Le parole sono limitanti. Ma le parole spesso… -