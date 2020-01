Clementino dal palco dopo le polemiche: "Non lancio l'erba, la fumo" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Francesca Galici Clementino risponde a modo suo alle polemiche sul presunto lancio di filtri e cartine al concerto di Nocera Inferiore, ironizzando e facendo un altro lancio di kit con portachiavi con le sue effigi dopo la polemica aperta dopo il concerto di Clementino a Nocera Inferiore, il rapper è tornato sul palco e non ha mancato di rispondere, a modo suo, alle accuse che gli sono state rivolte. Sabato sera, uno dei nuovi idoli dell'industria musicala napoletana è tornato sul palco a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Era il primo concerto di Clementino dopo quello del 2 gennaio a Nocera Inferiore, che gli è costato una segnalazione all'autorità giudiziaria per presunta istigazione all'uso di sostanze stupefacenti. In quell'occasione, Clementino lanciò dal palco alcuni kit che si sospettava contenessero cartine e filtri. Per questa ragione, ... Leggi la notizia su ilgiornale

Petartrzz : Lanciava 'cartine e filtri' - infoitcultura : Clementino, si indaga su una frase del rapper sulla marijuana. La polizia: “Lanciava cartine dal… -