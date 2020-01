Choc alla partita di rugby: morde e stacca orecchio all'avversario (Di lunedì 13 gennaio 2020) Pina Francone Il fatto durante una partita del campionato di serie C2: il 25enne responsabile del gesto è stato squalificato Il 28 giugno del 1997, alla Mgm Grand Arena di Las Vegas, durante il terzo round valevole per l'assegnazione dei pesi massimi, Mike Tyson staccò, mordendolo, un pezzo dell'orecchio di Evander Holyfield. Un episodio passato alla storia (seppur dalla parte sbagliata) dello sport. Oggi, a ventitré anni di distanza, un fatto simile non su un ring ma su un campo da rugby del Nord Italia, ben lontano dai riflettori di Las Vegas. Già, perché in occasione di una partita del campionato di Serie C2, Riccardo Amadeus Fabris, 25 anni, dei Grifoni Oderzo (Treviso) ha emulato il gesto Choc di "Iron Mike" venendo per questa ragione condannato a un anno di squalifica e a dodici mesi di interdizione per aver strappato una sezione del lobo e della cartilagine ... Leggi la notizia su ilgiornale

