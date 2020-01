Casoria, ennesimo episodio di vandalismo: sfasciato bus Anm (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCasoria (Na) – Si registra ancora un episodio di vandalismo nei confronti dei bus Anm. Stavolta a fare da protagonista è una baby gang che, secondo quanto raccolto da alcuni testimoni, avrebbe sfasciato senza alcun motivo un bus alla fermata di via Nazionale delle Puglie. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17.30. Un gruppo di ragazzini è salito su un pullman della linea 669 e una volta a bordo ha iniziato a colpire il veicolo distruggendo un vetro della porta centrale. A quel punto il conducente è stato costretto ad interrompere immediatamente la corsa ed a fare rientro nello stazionamento sito proprio in via Nazionale delle Puglie. I vandali si sono dileguati prima che arrivasse la Polizia, la quale si è limitata ad effettuare i rilievi del caso. Di Nicola Chiacchio L'articolo Casoria, ennesimo episodio di vandalismo: sfasciato bus Anm ... Leggi la notizia su anteprima24

