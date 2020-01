Ascolti Tiberio Timperi e Monica Setta: Rai1 supera ancora il 25% di share (Di lunedì 13 gennaio 2020) Uno Mattina in Famiglia, Monica Setta e Tiberio Timperi sempre sopra il 25% di share: gli Ascolti di ieri, domenica 12 gennaio ancora una domenica di grandi Ascolti per Tiberio Timperi e Monica Setta che con la puntata di Uno Mattina in Famiglia di ieri, 12 gennaio 2020, hanno portato a casa risultati eccellenti, volando per l’ennesima volta sopra il 25% di share. Nel dettaglio, come apprendiamo dal sempre informato TvBlog, a seguire l’appuntamento domenicale dello storico programma mattutino del weekend diretto da Michele Guardì, ieri sono stati quasi 2 milioni di telespettatori, che hanno permesso a Monica Setta e Tiberio Timperi di raggiungere uno share del 25.37%, il più alto per Rai1. Tiberio Timperi e Monica Setta: grandi Ascolti per Uno Mattina in Famiglia anche l’altro ieri, sabato 11 gennaio E’ andata altrettanto bene a Uno Mattina in Famiglia due giorni ... Leggi la notizia su lanostratv

