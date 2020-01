Tragedia sulle Alpi Apuane: cadono da parete, morti due giovani (Di domenica 12 gennaio 2020) Tragedia sulle Alpi Apuane: due giovani, un ragazzo e una ragazza, hanno perso la vita cadendo dalla parete che guarda il rifugio Nello Conti del monte Sella, in provincia di Massa Carrara. La notizia è stata data dal 118, che ha inviato sul luogo dell’incidente l’elisoccorso. "Il soccorso Alpino - ha fatto sapere il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con un tweet - sta intervenendo per il recupero delle salme della coppia di escursionisti. Le operazioni in corso. Sul posto è arrivata anche l’eliambulanza Pegaso 3". L’intervento si è però rivelato completamente inutile, perché nel momento in cui i soccorritori sono giunti sul posto, i due giovani erano già morti. Precipita da rifugio in Valbondione: grave bimbo di 9 anni Un bambino di 9 anni è precipitato mentre si trovava al Rifugio Mirtillo in Valbondione, nella ... Leggi la notizia su blogo

