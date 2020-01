Sci alpino, le convocate dell’Italia per lo slalom di Flachau. Sette azzurre impegnate in Austria (Di domenica 12 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino non conosce soste: martedì 14 gennaio sarà la volta dello slalom speciale femminile in notturna di Flachau, in Austria. Saranno Sette le azzurre al cancelletto di partenza della prima manche alle ore 18.00, mentre l’inversione delle 30 è in programma alle ore 20.45. Le convocate dell’Italia sono Irene Curtoni, Lara Dalla Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Roberta Midali e Vivien Insam. LE ITALIANE convocate PER LO slalom DI Flachau Irene Curtoni Lara Dalla Mea Martina Peterlini Marta Rossetti Anita Gulli Roberta Midali Vivien Insam roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: jakus shutterstock Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : MAGICA ITALIA AD ALTENMARKT! VINCE FEDERICA BRIGNONE, MARTA BASSINO SUL TERZO GRADINO DEL PODIO! BENISSIMO ANCHE EL… - Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? - zazoomblog : Sci alpino la classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo. Federica Brignone a -4 da Deborah Compagno… -