Qualificazioni di pallamano, anche l’Ipsar “Le Streghe” scende in campo (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È in occasione delle qualificazione per i mondiali di pallamano, che si sono svolte nei giorni 11 e 12 gennaio al Palatedeschi di Benevento, che l’istituto Ipsar “Le Streghe” ha partecipato, con i suoi alunni, ad una importante sessione formativa inerente la sperimentazione di quanto appreso in alcune specifiche materie. Entrando nel merito, durante le partite che si sono tenute in questi giorni, un gruppo di alunni ha partecipato al servizio di accoglienza. Una stimolante occasione messa in campo dalla dirigente scolastica Gaetana Maria Ianzito che in tal modo, soprattutto in questi giorni dove sono in corso gli Open Day, ha realizzato la proficua possibilità di accrescere l’esperienza formativa dei suoi studenti e di mostrare gli aspetti più pratici e accattivanti delle materie praticate. A raccontare nello ... Leggi la notizia su anteprima24

