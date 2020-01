Mercato Roma, sirene inglesi per Diawara. Osservatori attesi all’Olimpico (Di domenica 12 gennaio 2020) Mercato Roma, sirene inglesi per Amadou Diawara. Chelsea e Tottenham manderanno stasera degli Osservatori all’Olimpico Le buone prestazioni di Amadou Diawara non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club stranieri, tra cui quelli di Premier League. Chelsea e Tottenham osservano attentamente la situazione del centrocampista della Roma in chiave Mercato. Questa sera, durante Roma-Juventus, saranno presenti degli Osservatori dei due club inglesi proprio per visionare l’ex Napoli e giudicarlo dal vivo. A riportarlo è TuttoMercatoweb. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

