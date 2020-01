Mandano un sms alla nonna morta e inaspettatamente arriva la risposta “Vi proteggo” (Di domenica 12 gennaio 2020) Un dolore infinito la morte della cara nonna per una famiglia inglese. Così la 59 enne Lesley Emerson è morta e i suoi famigliari hanno deciso di seppellirla con il suo amato cellulare. Il gesto è stato puramente simbolico nell’immaginario dei famigliari che pensavano che così la donna nell’aldilà si sarebbe sentita meno sola. La donna era morta dopo una lunga e interminabile lotta contro il cancro. La nipote della donna, il giorno della sepoltura, ha voluto ringraziare per tutto l’amore che la nonna le aveva dato con un sms. Un Sms che aveva solo un valore affettivo. Ma dopo qualche giorno al cellulare della ragazza è arrivato un sms di risposta dal numero telefonico della nonna. Il messaggio di risposta era il seguente: “Vi proteggo, ce la farete a superare questo momento, andrà tutto bene”. La ragazza si è rivolta subito ai genitori ed insieme ... Leggi la notizia su baritalianews

