Mamma uccide la figlia prendendo spunto da Google: succede in America (Di domenica 12 gennaio 2020) Dopo aver cercato su Google come uccidere, la Mamma ammazza la figlia: la donna 29enne, Nicole Terri Lester, è stata accusata di omicidio Ancora una tragedia in America. Una donna di 29 anni, Nicole Terri Lester, cerca prima su Google come uccidere la figlia e poi l’ammazza. Il tutto è accaduto nello Utha con la … L'articolo Mamma uccide la figlia prendendo spunto da Google: succede in America è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Niko8016 : RT @ImolaOggi: Torino: le tolgono la figlia, mamma si uccide. Emergono nuovi particolari - trecasma : Bibbiano a Torino, mamma si uccide perché le tolgono i figli: li voleva l’assistente sociale – VIDEO - MaryMichi68 : RT @ImolaOggi: Torino: le tolgono la figlia, mamma si uccide. Emergono nuovi particolari -