Lucia Azzolina sui passaggi copiati in relazione di tirocinio. Lei: “Non è tesi di laurea né plagio”. Ma non entra nel merito del testo (Di domenica 12 gennaio 2020) La neoministra della Scuola, Lucia Azzolina, risponde e si difende dall’offensiva della Lega che ha chiesto le sue dimissioni, dopo l’articolo uscito su Repubblica e firmato dal linguista e critico letterario Massimo Arcangeli che evidenzia come alcuni passaggi delle prime tre pagine della sua tesi per l’abilitazione all’insegnamento siano stati copiati. Una ricostruzione che ha scatenato i membri del Carroccio che, ha spiegato Azzolina senza però entrare nel merito dei contenuti, ignorano un aspetto: “Non è né una tesi di laurea né un plagio”. E a Matteo Salvini risponde: “Non sa distinguere tra una tesi di laurea e una relazione di fine tirocinio”. Arcangeli, che è anche docente all’Università di Cagliari, scrive che “più o meno la metà” di quello che è scritto nelle prime tre pagine – le uniche disponibili online del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

