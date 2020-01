La condanna per razzismo “dimenticata” di Salvini per quel coro contro i napoletani (Di domenica 12 gennaio 2020) Tra gli atti del processo di Torino che vedono imputato Matteo Salvini per vilipendio della magistratura sarebbe presente una condanna per razzismo a carico del leader leghista. A renderlo noto il quotidiano Cronaca Qui. Al leader del Carroccio, infatti, era stata imposta un decreto penale con una sanzione pecuniaria di circa 5.700 euro – senza passare per processo – per aver violato la legge Mancino. La condanna è stata dovuta ad alcuni cori discriminatori contro i napoletani, intonati a Pontida nel 2009 da Salvini, all’epoca capogruppo al Comune di Milano dell’allora Lega Nord, nonché neo – eurodeputato del Parlamento Europeo. I fatti I fatti risalgono al 13 giugno 2009, quando Matteo Salvini intonò alcuni cori discriminatori contro i napoletani. Il fatto venne ripreso con i cellulari e pubblicato online e si vede e sente il leader del ... Leggi la notizia su open.online

