Il Principe Carlo sta trattando per aiutare suo figlio Harry? - (Di domenica 12 gennaio 2020) Sandra Rondini Secondo alcune fonti autorevoli di Palazzo il Principe del Galles ha già perdonato il suo figlio minore e starebbe facendo di tutto per aiutarlo in sede di trattative con la Regina. A rischio il titolo e l'appannaggio Cuore di papà. Pare che il Principe Carlo in queste ore decisive per il futuro dei Sussex stia facendo tutto il possibile per aiutare suo figlio Harry a ottenere dalla Regina Elisabetta II l’exit strategy migliore per lui e sua moglie Meghan. A dispetto delle voci delle prime ore che davano un Carlo furioso con il figlio per essere stato avvisato dell’annuncio-bomba solo dieci minuti prima della sua pubblicazione, un insider reale del Daily Mirror rivela: "Il Principe del Galles è molto preoccupato per suo figlio, sua nuora e il suo nuovo nipotino e cerca di fare tutto ciò che è in suo potere per proteggere Harry, dato che è alla guida del team ... Leggi la notizia su ilgiornale

