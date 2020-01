Euro, dollaro e yuan: novità della partita valutaria globale (Di domenica 12 gennaio 2020) La moneta non è solo mezzo di pagamento, equivalente generale e riserva di valore. Essa è anche, se non soprattutto, strumento di potere. Sommo risultato di una grande potenza è imporre il corso forzoso della propria valuta come mezzo di pagamento nel contesto internazionale. O creare le condizioni per render gli scambi economici internazionali dipendenti dal fluire della sua divisa. Prospettiva, questa, ben capita dagli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale, quando grazie alla costruzione dell’architettura geopolitica (Nato e dislocamento militare globale), istituzionale (Fmi, World Bank e precursori del Wto) e ideologica (con l’equiparazione tra libertà democratica e liberalismo economico) necessaria riuscirono a fare del dollaro la moneta di riferimento degli scambi internazionali. Allo stato attuale delle cose, anche a quattro decenni dalla fine della ... Leggi la notizia su it.insideover

Il voto nel Regno Unito fa volare la sterlina su Euro e dollaro. Accordo Usa-Cina sui dazi : boom delle borse in Asia e del petrolio : La sterlina vola sui mercati valutari nel cambio con il dollaro e l’ euro dopo il voto in Gran Bretagna: la valuta inglese passa di mano a 1,3446 sul dollaro (+2,1%) e a 0,8303 sull’ euro (+1,8%). La moneta unica è scambiata invece in avvio di giornata senza sensibili variazioni sul dollaro in lieve rialzo a 1,1166 a fronte della quotazione di 1,1128 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street e a 122 sullo yen. L’onda ...

L’Europa lancia la sfida al dollaro : Schiacciata dalla concorrenza commerciale di Stati Uniti e Cina, l’Europa deve scegliere cosa fare da grande. A differenza del passato, il Vecchio Continente non può più sperare di ripararsi sotto l’ala protettrice di Washington, dal momento che dopo l’elezione di Donald Trump il governo americano ha cambiato politica economica, mettendo al primo posto la salvaguardia degli interessi statunitensi. Gli alleati? Che imparino a ...

