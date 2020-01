Corsport: Gattuso sta lavorando bene sulla linea difensiva e sta ritrovando movimenti certi con il tridente (Di domenica 12 gennaio 2020) Come ha sottolineato Gattuso al termine della gara contro la Lazio, il Napoli appare in ripresa, almeno dal punto di vista del gioco, perché i risultati invece tardano. Gli azzurri collezionano un’altra sconfitta, dopo quella contro l’Inter, dovuta ad un errore di Ospina che si lascia portare via il pallone da Immobile. Il Corriere dello Sport sottolinea il grande lavoro fatto fino ad ora da Gattuso che sta portando i suoi frutti “Ieri sono state decisive le parate di Strakosha per tenere in partita la Lazio ed evitare il pareggio di Insigne e Milik. Dove non è arrivato l’albanese, ci ha pensato il palo a respingere il tiro assassino di Zielinski sullo 0-0. Il Napoli non perdeva due partite di fila in campionato dall’ottobre 2016. Sconfitta pesante per la classifica, il divario con la Lazio si è allargato invece di accorciarsi e la zona Champions resta lontanissima. ... Leggi la notizia su ilnapolista

