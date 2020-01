Claudia Dorelfi contro Roberta Zacchero si scambiano accuse “sei ridicola” (Di domenica 12 gennaio 2020) Scontro e veleni tra Claudia Dorelfi e Roberta Zacchero a Il Collegio 5: le due finiscono per offendersi e accusarsi. E’ scontro aperto tra Claudia Dorelfi e Roberta Zacchero, due protagonisti de Il Collegio 5. Le due continuano ad avere degli scontri molto forti tanto che è scattata davvero una lite. Le parolacce sono numerose e adesso sembra che al centro dell’attenzione ci sia proprio questo duro scambio di opinioni tra le ragazze. Lo screzio è avvenuto soprattutto, sui social network:uno scambio di accuse dove le offese certamente non scarseggiano. Nei giorni scorsi Roberta Zacchero aveva accusato l’altra sua compagna di imitarla sui social network andando a fare post molto simili a lei e utilizzando le stesse pose per le fotografie. Ecco perché Roberta aveva scritto subito nei confronti della sua ex compagna che Claudia non è in grado di avere un suo stile, ma ... Leggi la notizia su kontrokultura

