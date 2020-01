Slittino, uno splendido Dominik Fischanaller è secondo ad Altenberg 2020! Vince David Gleirscher, terzo Felix Loch (Di sabato 11 gennaio 2020) David Gleirscher centra il successo nella tappa di Altenberg (Germania) della Coppa del Mondo di Slittino 2019-2020, ma brilla il secondo posto del nostro Dominik Fischnaller. L’altoatesino si conferma ad altissimi livelli quest’anno, con il quarto podio complessivo, dando ormai la sensazione di poter puntare al bersaglio grosso in ogni occasione. Aumenta il rimpianto per la squalifica patita nella prova sprint di Whistler. Con quei punti la situazione in classifica sarebbe stata ancora migliore per il nostro alfiere che ora si attesta in terza posizione a quota 350 contro i 385 di Jonas Mueller, oggi disastroso, ed i 466 di Roman Repilov. L’appuntamento sul budello austriaco, quindi, se lo aggiudica l’austriaco David Gleirscher con il tempo complessivo di 1:48.150 (54.219 e 53.931) mettendo in scena una prestazione impeccabile, in entrambe le manche, non dando ... Leggi la notizia su oasport

