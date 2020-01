Semifinali Preolimpico volley femminile 2020 oggi: Olanda-Germania e Polonia-Turchia. Orari, tv, programma e streaming (Di sabato 11 gennaio 2020) oggi sabato 11 gennaio si disputano le Semifinali del Preolimpico europeo di volley femminile, ad Apeldoorn (Paesi Bassi) andranno in scena due cruciali scontri diretti da dentro o fuori: le vincenti si affronteranno nell’atto conclusivo di domani che metterà in palio l’unico pass a disposizione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, le squadre perdenti dovranno invece accontentarsi di guardare i Giochi direttamente sul divano. Si preannuncia grande spettacolo con due sfide aperte a quasiasi risultato, sicuramente molto avvincenti e appassionanti. Si incomincia alle ore 17.15 quando l’Olanda di coach Gianni Caprara affronterà la Germania, le padrone di casa partiranno con i favori del pronostico ma dovranno stare particolarmente attente alle tedesche trascinate dall’indemoniata Lippmann. Alle ore 20.45, invece, la Turchia di Giovanni Guidetti incrocerà la tonica Polonia ... Leggi la notizia su oasport

