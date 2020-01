Selena Gomez: “Taylor Swift mi ha aiutato quando stavo male” (Di sabato 11 gennaio 2020) Selena Gomez: all’uscita di Rare, il suo terzo album di inediti, la cantante parla dell’amicizia con Taylor Swift Una storia d’amore può finire, una (vera) amicizia dura invece in eterno. È così tra Taylor Swift e Selena Gomez, fresca di ritorno sulle scene musicali con Rare, il suo terzo album di inedito. Tredici le canzoni inserite, 14 nella versione in vinile, perfino 18 nelle edizioni target e giapponese. Vari i featuring annunciati, specie in queste due ultime formati: Kid Kudi, Kyo e Marshmello, 6LACK e Gucci Mane hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Nel frattempo, la pop star ha concesso la sua prima, lunga, intervista del 2020. Un’occasione nella quale Selena Gomez analizza la forte amicizia che la lega alla Swift da ben tredici anni. Profonda complicità Un rapporto profondo, di grande complicità, rafforzatosi in seguito alla fine della love story tra Selena e ... Leggi la notizia su kontrokultura

