Pugni in faccia e vestiti strappati:così uno straniero prova a stuprarla (Di sabato 11 gennaio 2020) Federico Garau Le urla disperate della vittima hanno fortunatamente richiamato due passanti, che hanno messo in fuga l'extracomunitario. Trasportata in ospedale, la donna ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. I carabinieri stanno ancora cercando il responsabile Arriva dalla città di Firenze la notizia dell'ennesimo caso di violenza sessuale commesso ai danni di una donna da parte di un extracomunitario. Messo in fuga da due passanti, subito accorsi in aiuto della giovane, il responsabile è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine locali. L'episodio, secondo le informazioni filtrate fino ad ora, si è verificato durante la notte fra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio. La vittima, una 31enne del posto, stava facendo ritorno presso la propria abitazione, sita in piazza dei Giudici, quando è stata improvvisamente assalita alle spalle proprio dinanzi al portone d'ingresso. ... Leggi la notizia su ilgiornale

