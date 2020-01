Orrore in casa: mamma uccide la figlia di 4 anni con 30 coltellate (Di sabato 11 gennaio 2020) 30 coltellate letali, inferte senza scrupoli alcuno. Una madre avrebbe ucciso la figlia esattamente così, a colpi di 30 coltellate. La terribile vicenda arriva dallo Utah, da una casa di West Valley City, e sarebbe avvenuta alla vigilia di Capodanno. L’omicidio, secondo le ricostruzioni, sarebbe premeditato. Nicole Terri Lester, madre di 29 anni, avrebbe ucciso la figlia con tutta la forza che aveva in corpo. La donna residente a West Valley City, nello Utah, aveva un solo obiettivo. Lo scopo della donna sembra sempre essere stata la figlia Lainey Vos, di soli 4 anni. La piccola sarebbe stata uccisa con 30 pugnalate inferte grazie a un coltello da cucina in ceramica, recidendo una parte della spalla e del polso. Lester avrebbe approfittato dell’assenza della madre per uccidere la figlia, mentre in un’altra stanza l’altro figlio di sei anni dormiva. Dai segni trovati sul cadavere della ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

