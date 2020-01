Meteo Sud Italia: variabile, piogge sulla Sicilia il 14 Gennaio (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Meridione rimarrà abbastanza ai margini del vasto anticiclone che interessa l'Europa, pertanto il Meteo per tale regione non sarà del tutto stabile: avremo una nuvolaglia mista che potrebbe essere anche compatta e sfociare in qualche breve piovasco. Tempo stabile ovunque, tranne sull'estremo Sud, in quanto il tempo sarà influenzato da un'attiva depressione mediterranea, a nord della Libia. È interessante notare che tra il 14 e il 15 Gennaio sarà possibile la risalita di una depressione dal Nord Africa, ma il suo rapido spostamento verso levante non farà modo che ci siano dei fenomeni Meteo intensi sul nostro Sud Italia. Possibile risalita di una debole depressione mediterranea: Sud Italia appena coinvolto di striscio, pochi i fenomeni. Solo la Sicilia sperimenterà una fase di maltempo non particolarmente pronunciata e abbastanza rapida, per poi ... Leggi la notizia su meteogiornale

