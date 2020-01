M5S, minacce a insulti sul web alla deputata Silvestri dopo il suo addio al Movimento (Di sabato 11 gennaio 2020) insulti, frasi sessiste e minacciose, come quella di voler organizzare una manifestazione sotto casa sua nelle Marche, sul profilo facebook della deputata marchigiana Rachele Silvestri, dopo il suo abbandono del Gruppo M5s alla Camera per quello Misto, ma anche immagini inquietanti tra cui quella di un uomo impiccato.Da due giorni è oggetto di pesanti attacchi sui social la deputata che riferisce di aver saputo da amici e parenti delle offese e minacce anche sul suo profilo Fb. “Mi aspettavo questi attacchi - spiega Silvestri che diversi ‘hater’ definiscono “traditrice” - e non ho aperto i social in questi due giorni, mi sono tenuta un pochino in disparte visto il momento”. Gli attacchi e gli insulti sono avvenuti sui social e non di persona, precisa la deputata. Leggi la notizia su huffingtonpost

