L'ammissione di Teheran: aereo ucraino abbattuto per errore (Di sabato 11 gennaio 2020) Iran, aereo ucraino precipitato a Teheran abbattuto dall'esercito. La conferma al termine delle indagini delle forze armate. Dopo le iniziale smentite di circostanza, l'Iran ammette che l'areo ucraino caduto a Teheran è stato colpito dalla difesa. C'è dunque un errore umano alla base della tragedia. Le autorità iraniane hanno quindi confermato le ricostruzioni fatte in questi giorni dalle capitali occidentali. Il Boeing dell'Ukraine International Airlines abbattuto dalla difesa aerea Il Boeing 737 dell'Ukraine International Airlines è stato colpito dalla difesa aerea dell'Iran. Evidentemente per un errore umano, l'aereo di linea è stato scambiato per un volo militare ed è stato attaccato. Quelli erano i giorni caldi dello scontro tra gli Usa e Teheran.

