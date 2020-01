Inter, Lautaro: «L’Atalanta è in forma, ma vogliamo vincere» (Di sabato 11 gennaio 2020) Le dichiarazioni rilasciate nel pre-partita di Inter Atalanta da Lautaro Martinez: le parole dell’attaccante argentino Lautaro Martinez, attaccante in forza all’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club poco prima del delicato duello di campionato contro l’Atalanta. Ecco le sue considerazioni sulla sfida di questa sera. «Affrontiamo un avversario che è in forma, l’ha detto anche il mister. Dovremo riversare in campo le nostre conoscenze. vogliamo vincere, per noi e per i nostri tifosi. L’Atalanta è aggressiva, imposta i duelli individuali a tutto campo. In questi casi, occorre essere bravi a palleggiare ed attaccare gli spazi. Io e Lukaku dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

