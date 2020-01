Incredibile Sossio Aruta: trova squadra a quasi 50 anni (Di sabato 11 gennaio 2020) La storia di Sossio Aruta è sempre più Incredibile. Negli ultimi anni il calciatore è stato protagonista di trasmissioni televisive, infatti ha partecipato a ‘Uomini e Donne’, programma di Maria De Filippi. Adesso ha deciso di rimettersi in gioco nel mondo del calcio e ha firmato per una nuova a quasi 50 anni. È ufficiale infatti il suo approdo alla Mesagne, squadra di Eccellenza pugliese, stiamo parlando di una categoria che regala sempre storie incredibili e quella di Sossio Aruta è proprio una di queste. La carriera del calciatore è stata buona, poi un momento di pausa senza però mai abbandonare la passione per il calcio, adesso questa nuova avventura con l’obiettivo di continuare stupire anche nel rettangolo di gioco. LEGGI ANCHE –> L’uomo del giorno, Emile Heskey: il razzismo contro i suoi cari e quella volta che si mise a piangere a ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : Incredibile #SossioAruta: trova squadra a quasi 50 anni - -