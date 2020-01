E3 2020 e Sony, il colosso nipponico replicherà l’assenza? Diamo uno sguardo alla situazione (Di sabato 11 gennaio 2020) Gettare il pensiero già all'E3 2020 potrebbe sembrare una mossa avventata. alla fiera losangelina mancano infatti ancora circa sei mesi, con il mercato videoludico che si infarcirà nel frattempo di produzioni di primissimo piano. La verità dei fatti è però che il mondo dei videogiochi non dorme mai, e come lui tutti i grandi produttori, sempre pronti a sorprendere i fan trepidanti. E l'E3 2020 sarà senza dubbio una vetrina particolarmente importante, con tanti studi pronti a rendersi protagonisti sullo showfloor californiano. A maggior ragione se si pensa che la prossima estate sarà sostanzialmente quella della vigilia della prossima generazione di console. E con Microsoft che sta progressivamente svelando le proprie carte, con Xbox Series X, la domanda resta una sola: come si comporterà Sony? PS5 all'E3 2020, Sony diserterà ancora una volta? L'assenza del producer nipponico ... Leggi la notizia su optimaitalia

infoitscienza : PS5, per Michael Pachter sarebbe un errore se Sony non partecipasse all'E3 2020 - infoitscienza : Sony salterà l’E3 2020, secondo Michael Pachter - Tech4D_ : Sony presenta tanti TV al CES 2020, inclusi i Full Array 8K -