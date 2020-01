Domenica In e Da Noi…a ruota libera, gli ospiti di domenica 12 gennaio su Rai 1 (Di sabato 11 gennaio 2020) domenica 12 gennaio gli ospiti su Rai 1 di domenica In e Da Noi…a ruota libera da Elonora Daniele a Max Giusti gettando un occhio a Sanremo domenica pomeriggio su Rai 1 si passa in compagnia degli ospiti e delle chiacchiere di Mara Venier e Francesca Fialdini. Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier parlerà di Sanremo per avvicinarci al Festival, di Craxi e di Eleonora Daniele. Alle 17:35 prende la linea Francesca Fialdini con Da Noi….a ruota libera. domenica In gli ospiti del 12 gennaio La domenica In di Mara Venier vedrà ospite Eleonora Daniele, conduttrice dal lunedì al venerdì di Storie Italiane su Rai 1 che da pochi giorni ha annunciato di essere in dolce attesa. Ci sarà poi in studio Isa Barzizza, figlia del grande compositore e direttore d’orchestra Pippo Barzizza, racconterà la sua vita e la sua carriera di attrice e soubrette di successo al fianco di grandi ... Leggi la notizia su dituttounpop

