Barbara D'Urso, svelato l'uomo dell'anello - video (Di sabato 11 gennaio 2020) Barbara d'Urso: l'anello da un uomo misterioso dopo una cena romantica (video) Barbara d'Urso si è fidanzata? Ecco gli i video pubblicati sulle Storie di Instagram durante una "cena romantica"... È diventato immediatamente un caso web, l'anello del mistero ostentato da Barbara D'Urso sui social pochi giorni or sono. Una cena a lume di candela, due mani che sfiorano, e un brillocco in primo piano hanno terremotato i social. Chi sarà mai il nuovo fidanzato della conduttrice Mediaset?Barbara D'Urso, svelato l'uomo dell'anello - video 11 gennaio 2020 11:09. Leggi la notizia su blogo

mysspare : RT @Giamky: 'Tanto vado a piangere da Barbara D'Urso, non ti libererai mai di me' #GFVip - machefredfa2 : Comunque chapeau a Barbara D'urso, con un cast semi vip low cost, in un periodo più sfavorevole e con una stagione… - MartinaMagica : Chirurgia estetica: Barbara D’Urso si fa impiantare altri 6 dotti lacrimali -