Aereo, proteste a Teheran contro regime

contro il regime a Teheran. Migliaia di persone, soprattutto giovani, hanno scandito la loro rabbia per il fatto che il regime abbia taciuto per due giorni la propria responsabilità nell'abbattimento del volo ucraino nei cieli della capitale iraniana. Secondo testimonianze su Twitter, sono rapidamente intervenute le forze di polizia che hanno lanciato gas lacrimogeni e fatto arresti.(Di sabato 11 gennaio 2020)

