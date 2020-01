Aereo caduto a Teheran, l’Iran: “Abbattuto per sbaglio” (Di sabato 11 gennaio 2020) L’Iran ha ammesso, dopo aver negato per giorni, di aver abbattuto, per errore, l’Aereo di linea ucraino caduto a Teheran. Il velivolo è crollato pochissimi minuti dopo il decollo e nello schianto hanno perso la vita 176 persone: stando a quanto riferito, le forze armate iraniane l’avrebbero “involontariamente” colpito scambiandolo per un “Aereo nemico“. La notizia è stata confermata dal Quartier generale delle Forze armate iraniane il quale ha annunciato che perseguirà legalmente “coloro che hanno commesso l’errore“. Aereo caduto a Teheran: l’errore Le Forze Armate hanno ammesso l’errore scusandosi e porgendo le condoglianze alle famiglie delle 176 vittime, tra passeggeri e staff, del Boeing 737 precipitato poco dopo il decollo. Nella nota diramata si annunciano “riforme essenziali nei processi operativi per ... Leggi la notizia su notizie

