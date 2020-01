Venezia, aggredisce i passanti e sfascia i vetri di un locale con uno sgabello: il video è virale (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il video virale del ristorante distrutto a Venezia In queste ore è diventato virale sui social il video inquietante di un ragazzo che distrugge i vetri di un locale a Venezia mentre alcuni clienti urlano barricati all’interno e chiamano la polizia. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il ragazzo ha 29 anni ed è di origini africane, e avrebbe iniziato, durante la sera di mercoledì 8 gennaio, ad aggredire i passanti davanti al ristorante, per poi lanciare uno sgabello contro la vetrata. Nel video è possibile ascoltare le voci delle donne che si trovano all’interno del locale e urlano mentre il ragazzo spacca i vetri da fuori. In quel momento le ragazze hanno chiamato il 113, ma sembra che prima dell’arrivo della volante il ragazzo abbia aggredito una delle donne. La pattuglia del commissariato San Marco ha identificato l’aggressore e lo ha portato ... Leggi la notizia su tpi

Fontana3Lorenzo : ?? A Venezia un Tunisino aggredisce delle persone e successivamente sfascia la vetrina del locale. Il governo M5S-PD… - Maryljacb : RT @GiorgiaMeloni: Follia a Venezia! Immigrato aggredisce passanti e tenta di sfasciare un locale con dentro dipendenti e clienti terrorizz… - iq_196 : RT @Fontana3Lorenzo: ?? A Venezia un Tunisino aggredisce delle persone e successivamente sfascia la vetrina del locale. Il governo M5S-PD ch… -