Tutto quello che sappiamo dell’aereo ucraino PS752 precipitato in Iran – Video (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’otto gennaio 2020 il volo Ukraine International Airlines PS752 diretto a Kiev da Teheran è precipitato poco dopo il decollo causando la morte di tutti i presenti a bordo, per un totale di 176 vittime: 82 Iraniane, 63 canadesi, 11 ucraine, 10 svedesi, 4 afghane, 3 britannici e tre tedeschi. Il tuo browser non supporta il tag iframe Secondo le prime dichiarazioni delle autorità Iraniane il disastro sarebbe stato causato da un incendio a un motore. Tali dichiarazioni erano state inizialmente prese per buone da parte delle autorità ucraine per poi cambiare completamente idea. La sera del nove gennaio 2020 arrivano le prime dichiarazioni dei leader stranieri: «Le prove ci dicono che l’aereo è stato abbattuto da un missile Iraniano». L’Iran nega e rispedisce le accuse al mittente. Questo articolo è diviso in capitoli e potete consultarli cliccando sui titoli ... Leggi la notizia su open.online

FOXSportsIT : El Shaarawy: 'Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per lasciare un ricordo… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Brescia 100 anni fa Arturo Benedetti Michelangeli. Alla musica ha datto tutto quello poteva dare.… - GassmanGassmann : Un trionfo come quello di Tolo Tolo al cinema è un bene per tutto il cinema Italiano!!! L’intelligenza e le risate… -