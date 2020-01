Simone sull’incontro con Pippo: “Volevo congratularmi col Benevento” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Un saluto, una visita cordiale per rivedere suo fratello. Simone Inzaghi ha fatto ieri “irruzione” nel ritiro romano del Benevento al Mancini Park Hotel per riabbracciare Filippo. L’allenatore della Lazio ha raccontato oggi, nella conferenza stampa che anticipa la sfida di domani contro il Napoli, la decisione di far visita alla formazione giallorossa. “Con mio fratello Pippo non ci siamo riusciti a vedere a Natale mentre ieri ci siamo rivisti e ci siamo abbracciati. Ho voluto conoscere anche la sua squadra e stanno facendo un qualcosa di straordinario. Ho visto come lavorano e l’entusiasmo che ha portato Pippo a Benevento e mi sono voluto congratulare”, sono state le parole di Simone Inzaghi. L'articolo Simone sull’incontro con Pippo: “Volevo congratularmi col Benevento” proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

