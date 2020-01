Sci alpino, Coppa Europa 2020: Stefan Rogentin vince la discesa di Wengen, quarto Davide Cazzaniga (Di venerdì 10 gennaio 2020) Stefan Rogentin è profeta in patria e si aggiudica la discesa di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa Europa 2020 di sci alpino, in un vero e proprio festival elvetico. Sono ben tre, infatti, i padroni di casa che si classificano nelle prime cinque posizioni, e quattro nelle prime sette. Davanti a tutti, come detto, Stefan Rogentin che ha concluso la sua prova con il tempo di 1:26.56 precedendo il francese Valentin Giraud Moine di 21 centesimi e il suo connazionale Ralph Weber che, scattato dal cancelletto con il pettorale numero 32, sorprende tutti e si ferma in terza posizione a 24 centesimi. Si ferma ai piedi del podio il nostro Davide Cazzaniga quarto a 31 centesimi, quindi troviamo un altro svizzero, Gilles Roulin, che conclude quinto a 44 centesimi, davanti all’austriaco Niklas Koeck sesto a 51 e al quarto svizzero, Arnaud Boisset settimo a 70. Completano la top ten i ... Leggi la notizia su oasport

