M5S: Santillo, ‘ruolo Di Maio è fuori discussione’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Per me il ruolo di Luigi Di Maio è fuori discussione. Se oggi siamo al governo è grazie al suo lavoro ed al nostro sostegno. Mettere in dubbio il suo operato dimostra innanzitutto ingratitudine, atteggiamento questo che appartiene alle persone superficiali, che mettono il proprio tornaconto personale davanti a quello collettivo. E queste, insieme alla trasparenza, sono le fondamenta del nostro MoVimento”. Lo scrive Agostino Santillo, senatore M5S, su Fb.“è sotto gli occhi di tutti che ci sono tante cose che potrebbero essere migliorate, ma appunto a breve partirà a pieno regime il Team del Futuro, che servirà proprio a questo. Un’idea del nostro Luigi nata dallo spirito di condivisione che ci caratterizza da sempre. Inoltre avremo modo di parlare approfonditamente di tutto, e sarà la sede giusta per farlo, agli Stati ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

