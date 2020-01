Lorenzo Donnoli (Sardine) a Tagadà: «Di Maio agli Esteri mina credibilità dell’Italia» (Di venerdì 10 gennaio 2020) «Di Maio come ti viene in mente di proporti per il Ministero degli Affari Esteri? Mettendo a rischio la sicurezza, la credibilità internazionale del nostro paese e la possibilità di accrescere il nostro ruolo geopolitico?» E’ un duro attacco quello di Lorenzo Donnoli, uno dei portavoce nazionali del movimento popolare per le Sardine, al ministro degli Esteri e leader M5S Di Maio. Libia, il problema non è l’Italia ma l’Europa Ospite oggi a Tagadà su La7, Donnoli ha fortemente criticato l’azione di Di Maio in veste di titolare della Farnesina, in particolare sulla crisi libica. Sulla Libia il portavoce delle Sardine ha specificato che il problema «non è l’Italia ma di unità politica europea», come sottolineato da Romano Prodi nella recente intervista al Corriere della Sera, e che esistono nel M5S posizioni più condivisibili di quella di Di Maio, come quella del ... Leggi la notizia su urbanpost

La7tv : #tagada Lorenzo Donnoli (Sardine): 'Il metodo di Naomo Lodi è quello di Salvini che offendeva in campagna elettoral… - Dario56893326 : RT @La7tv: #tagada Lorenzo Donnoli di @6000sardine sulla competenza del capo politico del @Mov5Stelle: 'Come ha fatto @LuigiDiMaio a propor… - GaetanoBellino : RT @La7tv: #tagada Lorenzo Donnoli di @6000sardine sulla competenza del capo politico del @Mov5Stelle: 'Come ha fatto @LuigiDiMaio a propor… -