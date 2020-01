Justine Mattera oltre ogni limite: tutta nuda e pure illuminata dall’alto. Foto (Di venerdì 10 gennaio 2020) Justine Mattera: un’altra Foto senza veli, un’altra visione. E così, come se ce ne fosse bisogno visti i (tanti) precedenti, la showgirl e modella americana regala l’ennesimo scatto hot su Instagram. Per la serie ’48 anni e non sentirli’, Justine supera ancora una volta se stessa esibendo il suo corpo perfette e le sue curve esplosive. Il tutto come mamma l’ha fatta. La Foto artistica è in bianco e nero e, inutile aggiungerlo, ha registrato subito un boom di like e di commenti. La Mattera è completamente nuda, strizza i seni con le braccia ed è illuminata dall’alto da una grande lampada. Se la Foto – tra l’altro frontale – è a rischio censura? Probabilmente Justine è riuscita ad aggirarla con un po’ photoshop per ‘eliminare’ i capezzoli, mentre il gioco di luci e ombre ‘nasconde’ le parti intime. (Continua dopo la Foto) “Justine, questa Foto è pazzesca”, si legge sotto, tra i ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

