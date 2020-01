Iran: Boeing non colpito da missile

Iraniana ha dichiarato che il Boeing della Ukraine International Airlines non è stato colpito da un missile.Nello schianto, avvenuto vicino Teheran nella notte degli attacchi Iraniani alle basi Usa, sono morte tutte le 176 persone che erano a bordo. Secondo l'agenzia Irna,le autorità Iraniane hanno invitato Boeing e inquirenti di Kiev a partecipare all'inchiesta. L'Iran accoglierà anche esperti di altri Paesi i cui cittadini sono deceduti nello schianto.(Di venerdì 10 gennaio 2020) Il numero uno dell'Aviazione civileiana ha dichiarato che ildella Ukraine International Airlines non è statoda un.Nello schianto, avvenuto vicino Teheran nella notte degli attacchiiani alle basi Usa, sono morte tutte le 176 persone che erano a bordo. Secondo l'agenzia Irna,le autoritàiane hanno invitatoe inquirenti di Kiev a partecipare all'inchiesta. L'accoglierà anche esperti di altri Paesi i cui cittadini sono deceduti nello schianto.(Di venerdì 10 gennaio 2020)

