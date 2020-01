Incidente sul Grande Raccordo Anulare all’altezza di via Tiburtina | traffico in tilt

Incidente sul lavoro : operaio muore travolto da un macchinario : Tragedia sul lavoro a Vieste (in provincia di Foggia), dove un operaio è morto dopo essere stato travolto da pezzi di montacarichi nel cantiere della ditta per cui era impiegato. Inutili i tentativi di rianimazione e l’intervento dell’elisoccorso: il decesso è accaduto a poche ore dal drammatico episodio. operaio morto sul lavoro a Vieste I fatti si sono verificati nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio. Francesco Saverio Lapacciana, ...

Marche - poliziotto arriva sul luogo dell’Incidente. Scopre che è morto il figlio : Uno schianto frontale lungo la statale 745 Metaurense nella zona di San Silvestro tra Fermignano e Urbania. Ma la tragedia ha anche un altro agghiacciante risvolto. È morto così un giovane di 30 anni, Alessio Ronconi, che era alla guida della sua Mercedes Classe A. Sul posto è arrivata un’auto della stradale con a bordo il padre del giovane. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, Alessio ha tentato un sorpasso, al ...

Incidente sul lavoro nel casertano : vigilante resta schiacciato da un cancello : Tempo di lettura: 1 minutoTeverola (Ce) – Brutto Incidente sul lavoro avvenuto questa notte nella zona industriale di Teverola; la vittima è un uomo, rimasto schiacciato dal cancello dell’azienda dove lavorava come guardiano. Secondo una prima ricostruzione pare che il cancello sia uscito dalle guide finendo addosso al vigilante. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, l’uomo è stato ...

Domani i funerali di Diego Lanfranchi - bimbo morto in un Incidente sul bob : sarà lutto cittadino : La comunità di Valdidentro, piccolo paese in provincia di Sondrio, si riunisce per celebrare i funerali del piccolo Diego Lanfranchi, il bimbo di nemmeno 4 anni che è morto il 6 gennaio a causa di un tragico incidente in bob sulle nevi della Val Viola. Le esequie saranno celebrate nella giornata di Domani, sabato 11 gennaio, presso la chiesa parrocchiale di Semogo, frazione in cui Diego viveva con la famiglia.Continua a leggere

Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento - muore Francesco Di Bona : Un Incidente mortale si è verificato questa mattina lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. A perdere la vita è stato Francesco Di Bona, 60 anni, di Campofranco. Il grave Incidente è avvenuto questa mattina alle 7 sulla statale 189 Palermo-Agrigento, nel tratto che collega Comitini con “Muxarello”. L’Incidente ha visto coinvolta una Fiat Punto e una moto Ape carica di frutta. Sono in corso i rilievi per stabilire l’esatta ...

Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli per grave Incidente in direzione Corso Malta : Traffico bloccato per un grave incidente avvenuto da poco fa sulla Tangenziale di Napoli in direzione Corso Malta. Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli per un grave incidente avvenuto poco fa in direzione Corso Malta. A partire dall’uscita di Via Cilea le auto procedono lentamente verso Capodimonte. Sono intervenute tre ambulanze. Al momento non […] L'articolo Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli per grave incidente ...

Incidente sulla Roma-Viterbo : persona investita e uccisa dal treno : Tragedia sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo: una persona è stata investita e uccisa da un treno della linea FL3. L’Incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Bracciano e Oriolo Romano alle ore 7.30 di venerdì 10 gennaio. Si indaga sulla dinamica dell’accaduto. La polizia non esclude il gesto volontario. La circolazione è stata temporaneamente sospesa: Rfi ha messo a disposizione autobus sostitutivi.

Incidente sul Grande Raccordo Anulare - scontro tra due auto : traffico e code tra Aurelia e Boccea : Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Si registrano traffico e code tra Aurelia e Boccea per lo scontro tra due auto.Continua a leggere

Pietro Genovese sull’Incidente : “Il semaforo era verde” : Nel corso dell’interrogatorio di garanzia dinanzi al gip di Roma, Pietro Genovese ha dichiarato di essere disperato. Il ragazzo è sicuro di essere passato con il semaforo verde e di essersi trovato improvvisamente Gaia e Camilla davanti. Il giovane, figlio del regista Paolo Genovese, ha detto di non essere riuscito ad evitarle. L’incidente è avvenuto lo scorso 23 dicembre, le vittime sono le 16enni Gaia von Freymann e Camilla ...

Valdidentro - bimbo di 4 anni morto in un Incidente sul bob : indagato il padre per omicidio colposo : È indagato per omicidio colposo per la morte di Diego e per lesioni colpose per il fratellino, il padre dei due bambini rimasti coinvolti in un incidente sul bob lo scorso 4 gennaio. A perdere la vita è stato il maggior dei figli di soli 4 anni, deceduto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo lo schianto avvenuto in Val Viola, in provincia di Sondrio.Continua a leggere

Tutto quello che non torna sull’Incidente aereo in Iran : Le cause dell’incidente aereo avvenuto ieri in Iran sono ancora incerte. Tra ipotesi contrastanti, contraddizioni, prove, controprove e speculazioni, il Tutto ingigantito all’ennesima potenza dai venti di guerra che soffiano tra Teheran e Washington, la vicenda resta avvolta nella nebbia. Partiamo dai fatti accreditati. L’aereo civile precipitato faceva parte della flotta in forza all’Ukraine International Airlines (Uia), ...