Gli ex M5S Nuti, Mannino e Di Vita condannati per le firme false in Sicilia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ex attivisti, ex deputati nazionali e regionali del M5S condannati in primo grado. È questo l’esito del processo sulla raccolta di firme false nell’isola, in occasione della presentazione delle liste del Movimento per la candidatura alle comunali del 2012. LEGGI ANCHE > firme false M5S a Palermo, chiesti 14 rinvii a giudizio tra deputati e attivisti firme false M5S, condannati tre ex deputati L’esito del processo ha portato a una condanna a un anno e dieci mesi per Samanta Busalacchi, Giulia Di Vita, Riccardo Nuti, Toni Ferrara, Claudia Mannino. È stata di un anno, invece, la condanna per gli ex deputati regionali Giorgio Ciaccio e Claudia La Rocca, Alice Pantaleone, Salvatore Ippolito e Stefano Paradiso. A un anno e sei mesi, infine, sono stati condannati l’avvocato Francesco Menallo e il cancelliere Giovanni Scarpello. Si registrano anche due assoluzioni. ... Leggi la notizia su giornalettismo

Mov5Stelle : Alla fine qualche giornalista, con fatica, riesce ad ammettere gli importanti risultati che abbiamo raggiunto in qu… - GruppoFICamera : .@msgelmini: “Non c’è e non ci sarà mai alcuna ‘condizione’ in merito ad una possibile maggioranza composta da Pd,… - DanielaDonno : Rispettiamo gli impegni, restituiamo e facciamo la differenza. Queste sono le regole che abbiamo condiviso all'iniz… -