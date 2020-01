Fabrizio Frizzi, spunta una lettera segreta: la reazione di Carlotta Mantovan (Di venerdì 10 gennaio 2020) La lettera segreta scritta dal compianto Fabrizio Frizzi Tra un paio di mesi ricorrerà il secondo anniversario della morte di Fabrizio Frizzi. Infatti il 26 marzo del 2018 il conduttore romano veniva a mancare a causa di un tumore che gli ha causato un’emorragia cerebrale. Qualche mese fa è spuntata una lettera che fino a quel momento era rimasta segreta. Si tratta di un bigliettino che il presentatore de L’Eredità aveva scritto ad Enzo Mirigliani, Padron di Miss Italia. Un pensiero per fargli auguri per il suo 90esimo compleanno. La missiva resa nota da Patrizia Mirigliani, Padron di Miss Italia La lettera segreta scritta da Fabrizio Frizzi e indirizzata all’ideatore della kermesse di bellezza era stata resa pubblica da Patrizia Mirigliani, figlia del compianto Enzo, tramite Il Messaggero. La donna considera l’ex marito di Rita Dalla Chiesa come uno di casa. Il ... Leggi la notizia su kontrokultura

