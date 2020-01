Clima, Ricci: “La sfida si vince con lo sviluppo sostenibile” (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Solo a Pesaro abbiamo assistito in un decennio a nevicate record, grandinate mai viste, ondate di caldo storiche, mareggiate inedite con l’acqua che e’ arrivata in viale Trieste. Anche chi nega i cambiamenti Climatici non può non riflettere sulla radicalità di questi eventi atmosferici: sono fattori oggettivi”. Lo ha detto il sindaco Matteo Ricci in Comune, alla presentazione del libro ‘Guerra calda’ (Solferino) scritto dal giornalista Gerardo Greco, nel dibattito sul riscaldamento globale con l’autore moderato dalla direttrice dell’Ifg di Urbino Lella Mazzoli. Per Ricci, “c’è un nuovo bipolarismo”, che “si sta creando in Italia e in Europa attorno al tema”. Ridefinendo le famiglie politiche, “perché la questione ecologica e ambientale purtroppo non è trasversale”. Da un lato, ha osservato, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

viverepesaro : Ambiente, Ricci: 'Sfida sul clima si vince con visione e sviluppo sostenibile' -